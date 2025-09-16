S’abonner au mag
L’OL perd son gardien pour plusieurs semaines

SF
Une défaite et un blessé.

L’OL va continuer de tirer la tronche après la soirée de dimanche et son revers contre le Stade rennais (3-1). Les Lyonnais ont pesté contre l’arbitrage après la rencontre, et la DTA leur a donné raison concernant la faute d’Anthony Rouault sur Khalis Merah qui aurait dû être sanctionnée d’un carton rouge pour le défenseur rennais à la 18e minute de jeu.

L’heure de Greif

Le dernier quart d’heure aura en tout cas été cauchemardesque jusqu’au bout pour les Gones, qui ont perdu Rémy Descamps pour un mois, selon les informations de L’Équipe. Le portier lyonnais a été touché sur l’égalisation après un contact avec Jérémy Jacquet, et des examens approfondis ont révélé une lésion ligamentaire à un poignet. Celui qui avait commencé la saison par trois clean sheets sera indisponible pour plusieurs semaines.

En son absence, c’est le Slovaque Dominik Greif, recruté pour 4 millions d’euros et initialement venu pour être numéro 1, qui fera ses grands débuts en championnat face à Angers à domicile. Côté coulisses, les dirigeants lyonnais, déjà remontés contre l’arbitrage vidéo, pourraient prochainement pousser la porte de la Direction de l’arbitrage pour obtenir des explications.

Une semaine bien chargée.

Stéphanie Frappart : une glissade et des brimades

SF

