Reims se tire encore avec la recette en Coupe de France

Les princes des pinces.

Trois semaines plus tôt, après avoir sorti l’OL aux tirs au but en 16es de finale, Bourgoin-Jallieu (N3) avait pu compter sur un joli geste des Gones : leur part de la recette, gracieusement laissée aux amateurs. Ce jeudi soir, même combat en Coupe de France, mais pas le même adversaire. Reims s’impose aux tirs au but (0-0, 2-3 aux TAB) et file en quarts avec la moitié de la recette.

« Petits dirigeants »

Ce n’est pas la première fois que le Stade de Reims serre la vis. En 32es de finale, Dinan Léhon avait déjà vu les Champenois repartir avec leur part du pactole. Le président du club breton s’était fendu d’un commentaire : « Grand club, belle équipe, petits dirigeants. »

Cette fois, c’est Bourgoin-Jallieu qui trinque. « On entend toujours les présidents de Ligue 1 dire que sans le foot amateur, il n’y a pas de foot pro. Aujourd’hui, il y a cinq niveaux d’écart. Nous, on est en N3. C’est une association et qu’ils partent avec la moitié de la recette (estimée à 40 000 euros, NDLR), c’est… La seule déception de la soirée, c’est peut-être ça », souffle Djemal Kolver, président de Bourgoin-Jallieu, au micro de BFM Lyon. Les Rémois auraient justifié ce choix par des frais de déplacement en avion à couvrir.

Et ils polluent, pour ne rien arranger !

Reims passe par un trou de souris contre Bourgoin