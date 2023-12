Reece James dénonce les critiques subies après sa blessure

Quelle idée de se blesser aussi ?

Reece James a annoncé s’être fait « opérer pour guérir son problème récurrent au tendon. » Le capitaine de Chelsea s’est, pour l’occasion, livré sur son compte Instagram à propos des nombreuses critiques qu’il peut recevoir à cause de ses blessures à répétition (il n’a joué que huit matchs de Premier Leaguecette saison, aucun dans son intégralité) : « Depuis cette blessure, j’ai eu un bon soutien mais davantage de haine et de négativité. Croyez-moi, je ne veux pas être blessé, je suis le plus heureux quand je joue au football. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Reece James était revenu sur les terrains de Premier League en octobre dernier après s’être blessé lors de la première journée de la saison. Mais, son retour n’a été que passager et l’anglais a fini par se blesser contre Everton le 10 décembre.

Comme le soleil à Londres, son retour est prévu pour le printemps.

