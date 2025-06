On connaît le meilleur joueur de la saison en Liga, et ce n’est pas Lamine Yamal

La récompense des statistiques.

Le Brésilien Raphinha a été élu meilleur joueur du championnat espagnol cette saison. Auteur de 18 buts et 11 passes décisives, il aura fortement contribué à la première place du FC Barcelone. Sur les 38 journées, l’ailier a démarré 84% du temps et aura disputé 83% des minutes possibles.

L’homme du début de saison

D’août à décembre, l’ancien joueur du Stade rennais a inscrit 17 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues (11 buts et 8 passes en Liga). Des statistiques qui l’ont placé très haut dans la course au Ballon d’or. Une course de laquelle il a été éclipsé ces dernières semaines par deux de ses coéquipiers, Pedri puis Lamine Yamal.

R A P H I N H A. 💙🏆❤ 🥇 ¡El delantero del @FCBarcelona_es, JUGADOR DEL AÑO de #LALIGAEASPORTS! #LALIGAPLAYEROFTHESEASON #PREMIOSANUALESLALIGA — LALIGA (@LaLiga) June 6, 2025

Dans son communiqué, La Liga a déclaré : « Le joueur du FC Barcelone reçoit ce prix après avoir réalisé une brillante campagne au cours de laquelle il a aidé le club blaugrana à remporter le championnat avec ses buts et ses passes décisives. »

Kylian Mbappé, pourtant meilleur buteur du championnat avec 31 réalisations, ne mettra pas les deux pieds dans le même Soulier d’or et ne gagnera donc pas le trophée de meilleur joueur, pour sa première saison en Espagne, lui qui l’a remporté à cinq reprises en Ligue 1.

Retour en grâce pour le Ballon d’or ?

Un possible retrait de point pour le Barça la saison prochaine en Ligue des champions ?