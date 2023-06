Quand l’Argentine cuisine la France en finale de Coupe du monde

On a inventé la cuisine, ils la revisitent.

Six mois après leur victoire en finale de Coupe du monde face à la France, la sélection argentine a publié une vidéo dans laquelle un pseudo-chef cuistot s’affaire en cuisine pour retracer les événements de la finale. La vidéo commence sur des phrases humoristiques permettant de clasher la France. « En 1936, les Français ont créé la distinction de la meilleure cuisine du monde. Et savez-vous combien d’étoiles ils attribuent à celui qui atteint l’excellence ? » Ensuite, on assiste à deux minutes de recette digne des meilleurs plats de Philippe Etchebest pour raconter l’histoire d’un exploit et d’une troisième étoile venue s’accrocher au maillot de l’Albiceleste.

Seis meses de la tercera estrella ⭐⭐⭐ El sabor inigualable de un menú único 🏆 ¡Salud, Campeones! 🇦🇷 pic.twitter.com/m2JcaEEGX4 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 18, 2023

Les Argentins ont triomphé à trois occasions dans cette compétition : 1978, 1986 et 2022.

Pour la peine, on leur laisse aussi faire la vaisselle et payer les pots cassés dans trois ans.

