Quand José Mourinho chambre l'entraîneur de Feyenoord

Le Special One ne changera jamais.

Le Stadio Olimpico a vécu une soirée de folie ce jeudi. La Roma s’est qualifiée non sans mal pour les demi-finales de Ligue Europa après être venue à bout en prolongation d’une tenace équipe de Feyenoord. Survolté, José Mourinho a fait le show en conférence de presse avec un journaliste néerlandais, mais pas que. Dans les travées du stade, le Portugais a gentiment chambré Arne Slot, son homologue batave, et la séquence a fait le tour des réseaux sociaux.

Feyenoord coach Arne Slot said before their match with Roma: “I prefer to watch Man City or Napoli (over Roma), I’m very honest on that.”

After Roma beat Feyenoord last night, Mourinho followed Slot through the stadium, shouting “Respect! Go to watch Napoli! Watch Napoli… pic.twitter.com/OTNVkfd5nC

