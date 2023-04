QSI souhaite élargir ses investissements dans le foot  

Galaxie City, Ineos, bientôt QSI ?

Qatar Sports Investments (QSI), fonds d’investissement qatari propriétaire du PSG, aurait selon L’Équipe la volonté d’entamer une stratégie d’achat de parts dans des clubs du monde entier. Après avoir acquis 30% de Braga en octobre dernier, un audit serait mené, notamment par Antero Henrique, depuis plusieurs mois dans l’écurie du troisième de D1 portugaise, pour y apporter l’expertise du groupe.

Toutefois, l’objectif ne serait pas de prendre le contrôle du club, mais plutôt d’y amener une plus-value financière et un développement des revenus et des compétences. Par ailleurs, des négociations seraient menées avec Málaga (D2 espagnole) ainsi que deux autres clubs européens et deux sud-américains, dont un brésilien. L’objectif est, comme pour Braga, de devenir actionnaire minoritaire.

QSI nouvelle terreur pour tous les supporters.

