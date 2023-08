Vidéo : le prank génial des supporters de Málaga

Un troll de génie.

😂😂😂😂😂 Les supporters de FC Malaga, après que le club n'ait recruté aucun joueur lors du mercato, ont décidé d'aller à l'aéroport pour recevoir au hasard un voyageur qui vient d'arriver et le fêter comme un nouveau joueur star.. pic.twitter.com/bK8WwBr1wz — Fahd (@harfahd) August 21, 2023

Alors que leur club est désormais en quatrième division, les supporters du Málaga CF ne vivent pas des moments faciles depuis quelques années. En plus des résultats sportifs catastrophiques, les fans du club andalou regrettent également qu’aucune recrue n’ait encore encore été achetée par leur club, lors de ce mercato.

Face à cette situation, les supporters (menés par le créateur de contenu Carlos García, ou @carliyoelnervio) ont donc décidé de prendre les choses en main, il y a trois semaines, en allant à l’aéroport de la ville pour choisir des touristes au hasard et les accueillir comme si celui-ci ils venaient de signer au club. Tout cela avec un maillot confectionné de manière artisanale, et même un faux garde du corps pour rendre la scène encore plus vraie. Une initiative – dont la vidéo est ressortie ce lundi – qui a bien fait rire les réseaux sociaux, mais qui a suscité l’incompréhension du touriste en question, lequel a tout de même joué le jeu et fini par signer des autographes. En 2018, cette joyeuse bande avait déjà réalisé un canular similaire, et c’était déjà culte.

Si les joueurs du club étaient aussi doués que leurs supporters, Málaga serait déjà revenu en Liga.