Un ex-Lensois de retour en Ligue 1

C’est le retour de ton piston préféré.

Ce mardi soir, Rennes a officialisé la venue en prêt de Przemysław Frankowski pour un an en provenance de Galatasaray, avec possibilité d’une prolongation d’une année supplémentaire et d’une option d’achat estimée autour des six millions d’euros. Le prêt payant a coûté 2,75 millions d’euros aux dirigeants bretons. Peu en vue en Turquie, et quinze matchs disputés avec le club stambouliote, le Polonais va retrouver la Ligue 1 seulement six mois après l’avoir quitté, et un passage conséquent du côté de Lens.

𝐴̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑'𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 🧪 Chapitre 3 : Savant dosage, voici Przemysław Frankowski. #DegemerMatFrankie pic.twitter.com/Zx8ML3nhWV — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 5, 2025

Latéral droit à trois poumons, Frankowski est la quatrième recrue rennaise du mercato, après Lilian Brassier, Valentin Rongier et Quentin Merlin. À son poste, il sera directement en concurrence avec un autre expérimenté, Hans Hateboer, dont la fin de saison a été plus que moyenne. L’international polonais en profitera également pour retrouver ses ex-coéquipiers Brice Samba, Christopher Wooh et Arnaud Kalimuendo.

