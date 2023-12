Procès Galtier : « Le mail qui est sorti était mon brouillon », explique Julien Fournier

Le procès de Christophe Galtier, pour discrimination et harcèlement moral lors de son passage à l’OGC Nice entre 2021 et 2022, s’est ouvert aujourd’hui. À l’origine de ce procès : la fuite d’un mail de Julien Fournier, alors directeur du sportif du club azuréen, à Dave Brailsford du groupe INEOS (groupe propriétaire du club). Un mail dans lequel il raconte que Christophe Galtier se serait plaint d’un recrutement ne correspondant pas aux valeurs de la ville de Nice. L’entraîneur français lui aurait dit, en ciblant les joueurs noirs et arabes : « Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin, et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas ».

Comme rapporté par RMC Sport, Julien Fournier a spécifié lors de son audition face aux enquêteurs : « Le mail est sensiblement différent de celui sorti dans la presse. C’était mon brouillon qui est sorti dans la presse. » Aussi, l’ancien dirigeant niçois a précisé avoir : « envoyé ce brouillon à Monsieur Meïssa N’diaye ». N’diaye est un agent de joueur mais aussi l’agent de Francesco Farioli, actuel entraîneur du Gym. L’agent collaborait avec Fournier, qui explique ensuite : « lui avoir demandé si c’était lui qui avait fait fuiter le mail . Il m’a dit que non et je le crois. » Le mail avait été authentifié par l’After Foot, précise RMC.

Christophe Galtier : « J'ai aussi appelé Nicolas Pallois “King Kong” »