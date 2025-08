Pour remplacer un gardien passé par le Barça, Dunkerque engage un portier madrilène

Habla español ?

Entre son ancien portier, Adrián Ortolá, formé à Barcelone et depuis parti à Guingamp, et son nouveau coach, Albert Sanchez, made in la Masia, on pensait que Dunkerque s’était mis à l’heure barcelonaise. Mais les Nordistes ont changé de cap, privilégiant la capitale espagnole. Le club nordiste vient d’annoncer son nouveau gardien. Il s’agit de Marcos Lavín, 28 ans, formé au Real Madrid mais qui n’a pas eu la carrière d’un Casillas. Loin de là.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Dans la peau du numéro 2

Déjà fourni d’un gardien prometteur en la personne de l’international U18 français, Mathys Niflore, Demba Ba et les siens ont fait le choix de l’expérience et de l’exotisme pour accompagner le jeune portier en Ligue 2. Aucune rencontre de Liga, dix de Liga B, Lavín n’est pas la référence madrilène par excellence. Un petit pari donc de la part des Dunkerquois qui ont du compter sur les contacts de leur nouveau coach pour ramener un de ses compatriotes au club.

Attention à ne pas choper froid par contre.

Dunkerque trouve son nouveau coach à l’académie du Barça