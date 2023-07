Pour qu’Annecy reste en Ligue 2, Sochaux ne doit pas descendre en N3

Autant dire que le sportif est au 56e plan en ce moment.

Relégué en National 1 après la victoire accordée sur tapis vert à Rodez contre Bordeaux, Annecy se voit déjà en Ligue 2 depuis la rétrogradation de Sochaux en N1. Les Haut-Savoyards avaient d’ailleurs presque fêté la première décision de la DNCG de faire descendre d’un échelon les Doubistes et s’étaient autoproclamés en Ligue 2 dans un communiqué surréaliste. Désormais, comme le rapporte L’Équipe, Annecy doit espérer que les Lionceaux ne déposent pas le bilan, ce qui semble mal parti.

Pourquoi ? Pour un détail réglementaire. Aujourd’hui, si on compte Annecy et Sochaux en N1, cela signifie qu’il y a 19 équipes en Ligue 2 et 19 clubs dans la division juste en-dessous. Or, 19 formations en N1, ce n’est pas pratique, et Annecy pourrait donc être repêché, pour faire 20 clubs en L2 et 18 clubs en N1. Toutefois, si Sochaux est encore rétrogradé en N3, le N1 serait constitué de 18 équipes, dont Annecy, ce qui ne pose aucun problème. Et les textes stipulent que s’il n’y a pas de souci en N1, alors aucun repêchage n’est possible. D’autant plus que « la suppression des repêchages afin d’anticiper la réduction du nombre de clubs » a été votée lors du scrutin du passage de la Ligue 2 à 18 clubs pour la saison 2024-2025.

On va vite retourner sa veste à Annecy.

