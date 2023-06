Annecy annonce son maintien en Ligue 2 après la rétrogradation de Sochaux

Le malheur des uns va-t-il faire le bonheur des autres ?

La DNCG a annoncé ce mercredi la rétrogradation administrative du FC Sochaux en National 1 après l’étude des comptes du club. Une situation dont s’est empressé de s’emparer le FC Annecy, récent dix-septième de Ligue 2 et premier relégué après une fin de saison marquée notamment par la victoire sur tapis vert de Rodez à Bordeaux après l’interruption de la rencontre, permettant aux Ruthénois de sauver leur peau au détriment du promu savoyard.

Depuis, le FC Annecy militait pour une Ligue 2 à 21 clubs la saison prochaine afin de rester en deuxième division. Un combat que le club pourrait ne plus avoir à mener. « Nous avons aussi pris acte des décisions de la DNCG faisant que notre demande est aujourd’hui devenue sans objet, se félicite le club dans un communiqué. Au regard de ces éléments, le Football Club d’Annecy reste en Ligue 2 BKT pour la saison 2023-2024, et va maintenant s’attacher à construire une équipe digne de ce championnat. » Les Annéciens ont également annoncé la prolongation de leur entraîneur, Laurent Guyot, jusqu’en 2026. Une affirmation publiée alors que le FC Sochaux a fait appel de la décision de la DNCG et que la procédure n’est donc pas encore à son terme, le repêchage du club savoyard n’ayant ainsi pas été acté par la ligue.

En un mois, le foot français s’est trouvé de nouveaux spécialistes de l’ascenseur.

Annecy jouera bien en National la saison prochaine