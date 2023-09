Pogba a rencontré les auteurs présumés de sa tentative d’extorsion

Semaine chargée pour la Pioche.

Au milieu d’une accusation de dopage, et alors qu’il vient d’évoquer les conséquences toujours palpables de la tentative d’extorsion dont il a été victime, Paul Pogba a justement été confronté à plusieurs de ses proches, amis d’enfance et vieilles connaissances soupçonnés d’avoir joué un rôle dans cette séquestration de mars 2022. Pour rappel, ce jour-là, deux braqueurs lui avaient réclamés 13 millions d’euros.

La confrontation a eu lieu devant deux juges d’instruction parisiens, raconte l’AFP. « La confrontation s’est bien passée et a apporté de la lumière sur la relation entre Paul et Boubacar », a déclaré Me Saïd Harir, avocat de Boubacar C., ami d’enfance de l’ex-milieu de Manchester United. Elle a éclairé « des zones d’ombre », a ajouté Me Karim Morand-Lahouazi, avocat d’Adama C., autre ami d’enfance. Le tout dans une ambiance apaisée selon les avocats. En revanche, Mathias Pogba, soupçonné d’avoir fait pression pendant des mois sur son cadet, n’était pas présent.

Pogba a déjà plus de minutes de jeu au tribunal qu’en Serie A.

Paul Pogba testé positif à la téstostérone