La Turquie dévoile sa liste définitive pour l'Euro

La Turquie est prête.

Vincenzo Montella avait vu large le 24 mai dernier en annonçant une pré-sélection élargie de 35 hommes pour partir à l’Euro en Allemagne. Ce dimanche, le technicien italien a réduit son groupe à 26 éléments, soit le maximum autorisé par l’UEFA. On y retrouve toujours les deux pensionnaires de Ligue 1, Yusuf Yazıcı (LOSC) et Bertuğ Yildirim (Rennes), mais aussi l’ancien Lillois Zeki Çelik. Pas de surprise non plus concernant les petites pépites vouées à exploser peut-être lors de cet Euro : Kenan Yildiz (Juventus) et Arda Güler (Real Madrid) seront aussi de la partie. En revanche, Doğan Alemdar restera à la maison, et un peu plus surprenant, Çağlar Söyüncü n’a pas été appelé dans la liste définitive.

À noter que Montella emmène dix attaquants dans ses bagages et seulement six milieux, et fera donc jouer son équipe en 3-2-5.

Pronostic Pologne Turquie : Analyse, cotes et prono du match amical international