Pogba : « Quand tu n’es pas bien dans la tête, le corps suit »

Après une saison cauchemardesque et un nombre de matchs famélique à cause des blessures, Paul Pogba est revenu sur l’année écoulée et les raisons, selon lui, de ses pépins physiques. « Quand tu n’es pas bien dans la tête, le corps suit (…) Toutes ces blessures qui sont arrivées, je pense que la base de tout ça, ça a été ma tête », a déclaré le champion du monde 2018 à Views, en référence à la tentative d’extorsion dont il a été victime.

Selon lui, son corps « a vraiment réagi à tous ces problèmes en dehors du foot, sur le foot, les pensées, j’étais stressé, mon corps était tendu. Et je voulais tellement revenir vite, jouer et montrer aux gens. Changer de club. Revenir ici (à la Juventus). Les blessures. Les problèmes extrasportifs (…) Après avoir passé tout ça, ce sera ma plus belle victoire. »

Vivement la deuxième saison du Pogmentary.

Paul Pogba : « Cette affaire a eu beaucoup d'impact sur mon corps »