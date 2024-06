Jean-Pierre Rivère assure que l'OGC Nice n'est pas à vendre

Qui dit vrai ?

Le bruit court depuis plusieurs semaines : Ineos souhaiterait vendre l’OGC Nice et se concentrer un peu plus sur Manchester United, aussi dans le giron du groupe. Auprès du journal L’Équipe, le président niçois Jean-Pierre Rivère a souhaité remettre les points sur les i à propos de cette rumeur, même s’il concède des changements financiers à venir. « Oui, il y aura une réduction du budget de l’OGC Nice pour la saison qui vient. Elle n’est pas neutre mais elle n’est pas problématique car, de toute façon, on avait dépensé trop d’argent de la mauvaise façon ces dernières années. Ineos a réduit la voilure un peu partout dans le sport, c’est un fait, mais il a identifié et validé le budget du Gym de la prochaine saison, notre collaboration est transparente. Il est logique que la question de la vente du club puisse se poser, compte tenu notamment des changements récents d’entraîneur et de directeur sportif qu’on a faits au club. Mais je vous assure que l’objectif de l’actionnaire à ce jour n’est absolument pas de vendre », a déclaré le dirigeant.

Pour justifier l’hypothèse du désengagement progressif d’Ineos, le quotidien évoque notamment les problèmes financiers du football français, qui n’a pas réellement évolué comme l’aurait souhaité le groupe quand il est arrivé à Nice en 2019. Une contrainte se rajoute : les futures nouvelles règles de l’UEFA, qui n’autoriseront plus deux clubs sous même pavillon à évoluer dans la même Coupe d’Europe (ce qui sera le cas la saison prochaine avec Nice et Manchester United en Ligue Europa). « On connaît les contraintes de l’UEFA sur la propriété multi-club et on est en train de progresser juridiquement pour y répondre. Au stade où nous en sommes, nous avons bon espoir que l’aval de l’UEFA nous soit donné en juin », estime Rivère à ce sujet.

C’est un sacré chantier qui attend Franck Haise et Florian Maurice, en tout cas.

