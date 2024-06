Deschamps : « D’autres grandes nations ont eu des amicaux difficiles »

Poisson : noyé.

L’équipe de France a buté sur un grand Maxime Crépeau face au Canada, au terme d’une performance d’ensemble moyenne. Didier Deschamps a tempéré d’emblée les éventuelles critiques d’avant Euro : « On a eu une bonne adversité avec de l’intensité, on a eu quelques belles occasions en première mi-temps. En deuxième on a poussé à la fin. C’était important de répartir le temps de jeu et de concerner tout le monde sur ces deux matchs. Confiant ? Oui, d’autres grandes nations qui vont faire l’Euro ont eu des matchs amicaux difficiles. On va se servir de ce match par rapport à ce qui nous attend le 17 juin », s’est exprimé DD, un poil hésitant au micro de TF1.

Des Bleus sans coups