Plusieurs joueurs de Ligue 2 sanctionnés pour des paris sportifs

Ça fait cher le combiné…

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict ce mardi soir : 39 joueurs et entraîneurs de clubs professionnels ont été punis pour s’être adonnés aux paris sportifs lors de la saison 2023-2024. Les sanctions vont de sept matchs de suspension ferme couplés à 1000 euros d’amende (pour le préparateur physique du LOSC Yanis Ould Bouamama) à un simple rappel à l’ordre.

Plusieurs joueurs de Ligue 2 concernés

Quelques noms bien connus de Ligue 2 ont été révélés. Axel Drouhin, 21 matchs cette saison avec Annecy, a écopé d’un rappel à l’ordre. Le néo-professionnel du SM Caen Gabin Tomé est suspendu quatre matchs et devra s’acquitter d’une amende de 500 euros. Cocasse quand on sait que le club normand s’engage à sensibiliser ses jeunes à ces interdictions. Entre autres, les jeunes gardiens Ghjuvanni Quilichini (AC Ajaccio) et Alexis Mirbach (FC Metz) sont suspendus une rencontre.

Ces suspensions sont les fruits du croisement des fichiers de la LFP avec ceux de l’Agence nationale des jeux et de la FDJ. Cette collaboration remonte à la saison 2013-2014 dans le but d’endiguer cette pratique des footballeurs. La Ligue rappelle dans son communiqué que « les joueurs de football professionnel ont interdiction générale de parier sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères ».

Si y en a un qui peut pousser un ouf de soulagement, c’est bien Loïs Diony, finalement blanchi.

