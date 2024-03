Alexandre Lacazette absent, il fallait assumer.

Et l’Olympique lyonnais l’a fait, ce samedi : sans son attaquant fétiche, l’équipe de Pierre Sage s’est imposée sans sourciller sur le terrain de Lorient à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. « On a vraiment voulu apporter une réponse collective, c’est ce que les joueurs ont fait, s’est d’ailleurs félicité l’entraîneur rhodanien, en conférence de presse. Je suis content que ce soit des joueurs qui jouent un peu moins qui aient apporté des réponses positives, cela montre l’importance de tout le monde dans un groupe comme celui-ci. »

Parmi eux, « Mama Baldé qui, de temps en temps, n’était pas dans le groupe avec des petits temps de jeu et qui n’a jamais baissé le pavillon à l’entraînement. Quand la chance est venue, il l’a saisie. Il devait sortir juste avant son but, son remplaçant était prêt et c’était une belle sortie pour lui », a continué le coach des Gones, qui a vu l’ancien de Dijon et Troyes faire le break à l’heure de jeu malgré une prestation inaboutie jusque-là.

Une première réalisation avec l’OL après dix-huit matchs sans marquer, enfin !

L'OL rebondit à Lorient