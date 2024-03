Pronostic Lorient Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient poursuit sur sa lancée face à Lyon

Mal en point lors de la 1re partie de saison, Lorient a fait des ajustements lors de la trêve hivernale, tout d’abord dans le staff avec l’arrivée de Cahuzac, venu épauler Le Bris, puis également dans l’effectif avec les renforts de Bamba, Katseris ou Louza. Ces apports ont permis au club breton de redresser la barre. En effet, les Merlus sont passés de la dernière place à celle de 13e, avec 2 points de plus que le 1er relégable, Montpellier. Lors des 6 dernières journées, les protégés de Le Bris ont remporté 4 rencontres pour un nul contre Le Havre et un revers à domicile face au FC Nantes. La défaite face aux Canaris laissait penser que les Lorientais étaient de nouveau sur une pente descendante. Toutefois, ces derniers ont parfaitement répondu en s’imposant dans le derby face à Rennes (1-2), pour leur 4e victoire de rang face aux Rouge et Noir qui enchaînaient pourtant les victoires en championnat, avec un 6e but en 6 matchs de la recrue hivernale Bamba. Ce samedi, les Merlus affrontent une formation qui a vécu à peu près le même parcours qu’eux, l’Olympique lyonnais.

En effet, la formation rhodanienne a vécu un cauchemar lors de la 1re partie de saison qui s’est caractérisée par le licenciement de 2 entraîneurs : Laurent Blanc et Fabio Grosso. Arrivé sur la pointe des pieds, Pierre Sage a réussi à relever cette formation. Le technicien a aussi pu profiter des nombreux recrutements opérés cet hiver avec les venues de Matić, Fofana, Gift Orban, Mangala ou Benrahma. Cette bonne phase s’est caractérisée par 4 victoires consécutives en championnat qui ont permis à l’OL de se replacer en 11e place avec 5 points de plus que le premier relégable. De plus, les Gones se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France en dominant Strasbourg lors de la séance des tirs au but. Au prochain tour, les Rhodaniens recevront Valenciennes et ont donc une vraie bonne chance d’aller en finale. Cette bonne série a connu une fin brutale le week-end dernier avec un lourd revers concédé à domicile contre Lens (0-3). Pour ce déplacement important dans l’optique du maintien, Pierre Sage compte sur le retour de Lacazette (blessé face à Lens). Mais à domicile, Lorient pourrait surfer sur sa très bonne dynamique pour accrocher un résultat face à Lyon.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

