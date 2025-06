Guardiola partage les craintes de Klopp sur la Coupe du monde des clubs

Grands rivaux, mêmes sentiments.

À la veille du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs face à Al-Hilal, Pep Guardiola s’est exprimé sur les critiques lancées par Jürgen Klopp à l’encontre de la compétition. Si le technicien espagnol comprend l’exaspération de son ancien rival, désormais directeur du football chez Red Bull, il ne tire pas la sonnette d’alarme pour autant.

« Est-ce que j’aimerais avoir deux mois pour préparer la saison prochaine ? Oui, mais la situation est ce qu’elle est », a-t-il glissé en conférence de presse, résigné face à un calendrier qu’il juge lui aussi trop chargé.

« Peut-être qu’en novembre, décembre ou janvier, ce sera un désastre »

Le coach de Manchester City n’a pas oublié leurs combats communs pour une meilleure gestion du temps de jeu, que ce soit en Angleterre ou en coulisses à l’UEFA. « Nous nous sommes beaucoup battus en Angleterre, mais aussi lors des réunions de l’UEFA, notamment lorsque nous discutions du calendrier de la Premier League et de la manière d’y ajouter de la qualité, en donnant plus de repos aux entraîneurs et aux joueurs. Ses commentaires ne m’ont donc pas beaucoup surpris », a reconnu l’ancien Blaugrana.

S’il partage l’inquiétude de l’ancien entraîneur de Liverpool, Guardiola tient à rappeler la « fierté » de jouer cette compétition, tout en craignant l’usure physique et mentale qui pourrait peser lourd dès l’hiver prochain. « Peut-être qu’en novembre, décembre ou janvier, ce sera un désastre, que l’équipe sera épuisée à cause de la Coupe du monde. Je ne sais pas, c’est la première fois que cela arrive. »

Du Pep dans le texte.

