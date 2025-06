Manchester City roule sur la Juve

Juventus 2-5 Manchester City

Buts : Koopmeiners (11e) et Vlahović (84e) pour les Bianconeri // Doku (9e), Kalulu (26e CSC), Haaland (52e), Foden (69e) et Savinho (76e) pour les Citizens

Manchester City ne fait plus rire grand monde. Battus par la Juve en décembre dernier en Ligue des champions, les Citizens ont cette fois totalement fait leur loi face à une Vieille Dame réduite au rôle de sparring-partner face au talent de Jérémy Doku et de ses coéquipiers (2-5). Premier buteur, le Belge a été excellent, tout comme Savinho, Erling Haaland et (presque) tous les autres. Avec ce très large succès, le club anglais s’offre la première place du groupe G, et ce sont donc les Italiens qui ont de fortes chances de croiser le Real Madrid en huitièmes de finale.

Opération boulettes

Le choc a au moins le mérite de partir sur un bon rythme, principalement impulsé par Manchester City et le duo Rayan Aït-Nouri-Jeremy Doku, très en jambes côté gauche. Et c’est d’ailleurs sur une nouvelle combinaison entre les deux que les Citizens trouvent la faille, l’ancien Angevin trouvant son ailier dans l’espace, lequel enchaîne crochet et frappe gagnante (0-1, 9e). Un avantage pourtant de courte durée, la faute à une énorme faute de relance d’Ederson, qui met littéralement Teun Koopmeiners sur orbite pour l’égalisation (1-1, 11e). Pas de quoi déstabiliser les Skyblues et Rodri, titulaire pour la toute première fois depuis son retour de blessure. Les Anglais reprennent en effet le contrôle du jeu, font tourner le ballon et attendent la bonne opportunité. Laquelle se présente sur une projection de Matheus Nunes, dont le centre pour personne est poussé dans son propre but de manière incompréhensible par le malheureux Pierre Kalulu (1-2, 26e). Un premier acte achevé sous des trombes d’eau du côté d’Orlando, et au fil duquel Savinho et Omar Marmoush s’essaient à leur tour, sans pouvoir mettre fin au suspense.

Haaland, entrée gagnante

Un break dont s’occupe finalement Erling Haaland, lancé à la pause en remplacement de Marmoush. Servi seul face au but par Nunes, le Norvégien a beau se rater, son geste se termine en double contact décisif (1-3, 52e). La Juve n’a plus les ressources pour embêter son adversaire, très largement supérieur et qui se contente désormais de la faire tourner en rond. Plus grand-chose à signaler côté bianconero, si ce n’est cette drôle de percée plein axe, éteinte par une bonne sortie d’Ederson aux devants de Dusan Vlahović. Dans la foulée, Phil Foden plie l’affaire sur une action initiée par Haaland et relayée par Savinho (1-4, 69e). Pas vraiment la fin du show, puisque le Brésilien décide d’y aller d’une superbe frappe des 25 mètres après une parade de Michele Di Gregorio devant Haaland (1-5, 76e). Joli clou d’un spectacle à sens unique, n’en déplaise à Vlahović, auteur d’une réduction du score sans conséquences (2-5, 84e).

Juve (3-4-3) : Di Gregorio – Kalulu, Savona (Gatti, 60e), Kelly – Costa (Cambiaso, 57e), McKennie (Adžić, 83e), Locatelli (Thuram, 57e), Kostić – Gonzalez, Vlahović, Koopmeiners (Yıldız, 57e). Entraîneur : Igor Tudor.

City (4-3-3) : Ederson – Nunes, Akanji, Dias, Aït-Nouri (Cherki, 75e) – Silva (O’Reilly, 75e), Rodri (Gündoğan, 66e), Reijnders – Savinho, Marmoush (Haaland, 46e), Doku (Foden, 66e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Aux États-Unis, le district de Columbia proclame une journée en l’honneur du Wydad