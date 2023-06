Pep Guardiola : «J’ai eu Messi avant, Haaland maintenant, c’est ça la clef de mon succès »

Du grand Pep.

En tenue d’entraînement et avec un crâne toujours aussi luisant, le coach de Manchester City a accepté de se faire cuisiner une dizaine de minutes avant la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter. La tête-pensante espagnole des Anglais n’a pas manqué de faire une petite touche d’humour, au moment de livrer les clefs de son succès en tant que manager. « Les clés de mon succès ? Avoir de bons joueurs. Avoir Messi par le passé, Haaland maintenant. Je rigole pas, hein ! C’est la vérité. Faire en sorte qu’ils ne pensent pas que seul, ils puissent y arriver, car ce n’est pas possible, mais qu’en équipe, on peut-être très très fort. Que les joueurs qui suivront mes idées seront là, les autres non. Mais comme pour n’importe quel manager qui a eu du succès par le passé et qui en aura à l’avenir, c’est parce qu’il aura derrière lui une institution très forte. Les institutions très fortes ont généralement des joueurs extraordinaires, donc… Pour la simple et bonne raison qu’un entraîneur n’a jamais marqué un but. Jamais. »

C’est donc ça la raison pour laquelle Guardiola n’a toujours pas entraîné le PSG ?

