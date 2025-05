Pendant 23 minutes lors du Clásico, le Real Madrid n'a pas touché le ballon dans le camp barcelonais

De quelle couleur était le ballon, messieurs les Madrilènes ?

Pour la quatrième confrontation de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone, ce sont encore une fois les impitoyables Catalans qui sont sortis vainqueurs du Clásico (4-3). Quatre victoires à zéro. Et encore une fois, la bande de Carlo Ancelotti y a cru en menant 0-2 au quart de jeu grâce à un Kylian Mbappé décisif. Mais ensuite, plus grand-chose. Raphinha, auteur d’un doublé, et ses coéquipiers ont anéanti les espoirs madrilènes, au point d’interdire l’accès à leur moitié de terrain.

Un affront supplémentaire

Et une statistique le traduit parfaitement : entre la 14e et la 37e minute de jeu, le Real Madrid n’a pas touché le moindre ballon dans le camp adverse. Pas la surface de réparation et ses 16 mètres 50, mais les 50 mètres de la moitié de terrain. 23 minutes symptomatiques d’un contre-pressing de grande intensité et d’une domination barcelonaise après la quart d’heure de jeu. En témoigne parfaitement le but égalisateur de Lamine Yamal : Frenkie De Jong récupère le ballon à la 31e minute et 16 secondes, Pedri et ses coéquipiers font valser des Merengues aux abois, et c’est le prodige espagnol qui conclut à la 31e minute et 42 secondes. Une séquence de grand football. Nombre de ballons touchés par les visiteurs ? Zéro.

Barcelona 2-2 Real Madrid Goal Lamine Yamal pic.twitter.com/qL9Grk9V2W — Viral YGY (@ViralYGY8) May 11, 2025

Avec cette défaite, le Real Madrid semble avoir dit adieu au titre. À trois journées de la fin du championnat, le Barça compte sept longueurs d’avance sur son rival.

La soupe à la grimace.

