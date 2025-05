La composition de l'Inter, avec Benjamin Pavard titulaire

Je ne crois pas que vous le connaissez…

Bisseck out, Pavard in ! Pour la finale de la Ligue des champions ce samedi soir à Munich, Simone Inzaghi a décidé de réintégrer Benjamin Pavard dans sa défense à trois, en compagnie des habituels, à savoir Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Le Français était jusqu’alors blessé depuis plus d’un mois à la cheville. Un retour qui permet à l’Inter d’être au grand complet et d’aligner son équipe type.

Pour le reste de la composition, c’est du grand classique pour les Nerrazzuri, avec le traditionnel duo d’attaque Marcus Thuram-Lautaro Martínez. Une artillerie soutenue par le trio Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella, et par les pistons Dimarco et Dumfries.

Tremble, Paris !

Inter (3-5-2) : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram. Entraîneur : Simone Inzaghi.

