Paul Pogba et Memphis Depay apportent leur soutien à Benjamin Mendy

Quelques heures après le verdict de l’affaire Mendy – qui a vu le footballeur être jugé non-coupable de viol et de tentative de viol par les douze jurés du tribunal de Chester au Royaume-Uni – plusieurs footballeurs ont d’ores et déjà apporté leur soutien à l’ancien latéral gauche de Manchester City. Le premier s’appelle Paul Pogba, qui a pris la parole sur son compte Instagram : « Tellement content pour toi, mon frère. Toutes les personnes qui parlaient mal de toi, maintenant, je veux les voir laver ton nom. Impatient de te revoir sur le terrain. »

Benjamin Mendy

All cases dismissed. So what are we doing now? Who is going to help this brother heal? Who’s going to be Responsable for the damage on he’s name? How he’s going to have he’s career back? Many years of investment to become a professional football player…. Now… pic.twitter.com/84kxF77RgY

— Memphis Depay (@Memphis) July 14, 2023