Paulo Fonseca : « On ne peut pas voir un bon match avec cette pelouse  »

L’occasion de quelques conseils jardinage.

À deux jours de la réception de Brest, Paulo Fonseca, dont le groupe est quasiment au complet (sauf Angel Gomes suspendu et Tiago Djaló blessé), en a profité pour s’inquiéter en conférence de presse ce vendredi de l’état de la pelouse à Pierre-Mauroy. Le gazon lillois a en effet été très sollicité ces dernières semaines, même pendant la trêve, avec cinq matchs de la coupe du monde de rugby, en plus de l’amical entre la France et l’Écosse il y a trois jours (4-1).

« Je suis très préoccupé. […] Certes ce n’est pas seulement le terrain du LOSC mais la pelouse est catastrophique. On ne peut pas voir un bon match avec cette pelouse. Je ne comprends pas pourquoi on ne la change pas. » Avec trois réceptions en une semaine (Brest dimanche, le Slovan Bratislava jeudi, et Monaco le dimanche suivant), la pelouse des Dogues risque de souffrir encore un peu, ce qui ne devrait pas ravir le technicien portugais. Fonseca estime ainsi que le jeu de son équipe en est pénalisé et ce, depuis « plus d’une saison. » Pour lui, la situation est compliquée à gérer, notamment car il doit demander à ses joueurs de « mettre plus de sécurité, de réduire les risques au maximum », une façon de jouer en désaccord avec la philosophie de jeu offensive et portée vers l’avant des Nordistes.

L’excuse de la pelouse avant même de perdre, il fallait y penser.

