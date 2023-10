Ce que la LFP doit mettre en avant pour vendre les droits TV de Ligue 1

1 – Les bangers de Teddy Teuma

Chaque dimanche, les amateurs de football français savent que la télé doit être allumée à 15h pour apprécier le Stade de Reims de Will Still. Au-delà des transitions ultra-énergiques et des transferts via data, la Ligue doit mettre en avant les buts dantesques de Teddy Teuma. Arrivé de l’Union saint-gilloise cet été, le milieu de terrain maltais s’est rapidement fait un nom à grands coups de patates en pleine lucarne dont Montpellier a fait les frais en encaissant un doublé. En revanche, le diffuseur ne pourra pas partager ces frappes sur les réseaux sociaux, sous peine d’être rapidement censuré par la LFP elle-même.

2 – Les (més)aventures de l’Olympique lyonnais

Après huit journées, l’OL pointe à l’avant-dernière place de Ligue 1 et flirte avec la place de lanterne rouge chaque week-end. Sur fond de guéguerre entre Jean-Michel Aulas et son successeur John Textor, le septuple champion de France offre un divertissement quasi quotidien. Entre les roulettes de Rayan Cherki et les boulettes de la défense, aux téléspectateurs de choisir quel sketch regarder.

3 – Les pépites de la Ligue des talents

À défaut de pouvoir garder longtemps ses joueurs, la Ligue 1 peut se targuer de bien former. Chaque saison, les jeunes Français à éclore sont nombreux, à l’image de Guillaume Restes, Maghnes Akliouche ou Jeanuël Belocian. Cette année, les clubs français se sont également permis d’attirer plusieurs joueurs prisés des fans de Football Manager, parmi lesquels Hakon Haraldsson, Musa Al-Taamari et Oumar Diakité. Si la LFP veut continuer d’attiser la curiosité des recruteurs allemands ou anglais, il faut encore miser sur la jeunesse.

4 – De sérieux conseils de jardinage

Depuis plus de 20 ans, l’émission Silence, ça pousse ! permet à ceux qui ont la main verte d’en savoir un peu plus sur leur jardin. Mais si ceux-ci décident d’acquérir un hectare sans savoir comment l’entretenir, ils peuvent regarder les matchs de Ligue 1 et particulièrement ceux de Montpellier ou Lille. Certaines pelouses françaises ont été victimes de champignons durant l’été quand d’autres ont subi les mêlées de la Coupe du monde de rugby et vont permettre au championnat de concurrencer l’émission vedette de jardinage en France.

5 – Les séquences historiques

Malgré l’état de ses terrains, la Ligue 1 reste un terreau fertile pour les vidéos gags. Dernièrement, Prime Vidéo a pu compter sur les supporters de l’Olympique lyonnais sermonnant leurs joueurs pour faire exploser l’audience en après-match. La vidéo n’a cessé de tourner sur les réseaux sociaux et pourrait inciter un futur diffuseur à s’engager dans la partie. Les punchlines de Pierre-Yves Polomat à l’encontre de Corentin Tolisso ou la chute de Karl Toko-Ekambi en frappant une poubelle permettent de faire le buzz. Encore une fois, la LFP peut remercier l’OL pour son investissement.

6 – Une exclusivité à partir du mois de mars

Les clubs français et l’Europe, c’est une histoire d’amour qui semble vouée à l’échec depuis de trop longues années. La saison passée, aucune écurie française n’a passé les quarts de finale des trois compétitions européennes. Mais plutôt que de s’enthousiasmer devant les exploits du Real Madrid ou de calculer chaque point de l’indice UEFA néerlandais, certains préfèrent continuer de regarder le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de saison. Pour ça, il n’y a plus que la Ligue 1 à partir de mars, soit une totale exclusivité. Et n’oubliez jamais de rappeler à ceux qui vous reprocheront de rester scotché sur le canapé au printemps que les beaux jours s’étalent maintenant jusqu’à la mi-novembre.

7 – Un réservoir sans fond des consultants chauves

Le territoire français regorge de joueurs de talent, mais aussi… de consultants chauves. Il y a eu Thierry Henry et Mathieu Bodmer avant que ceux-ci ne fassent respectivement le bonheur de l’équipe de France Espoirs et du Havre. Heureusement, Christophe Jallet, Benjamin Nivet et Cris sont encore là pour éviter de faire complexer les téléspectateurs qui perdent leurs cheveux devant les prestations de leur équipe chaque week-end. Si un nouveau diffuseur entre dans la danse, il lui faudra trouver son consultant chauve fétiche. Si Zinédine Zidane ne trouve toujours pas de banc, il sait vers quoi se tourner.

8 – Le projet lensois

Actuellement empêtré dans la deuxième partie de tableau de Ligue 1, le RC Lens reste tout de même le principal fer de lance du championnat. Quelques jours après avoir fait suffoquer Arsenal dans un Bollaert incandescent, les Sang et Or doivent permettre à la Ligue de football professionnel de mieux vendre son produit. Si l’instabilité des Olympiques ou la domination outrageuse du PSG ne prêtent pas à l’investissement, le travail lensois est une valeur sûre. Avec Franck Haise sur le banc, une tactique résolument offensive et des joueurs aussi performants qu’attachants, les Artésiens sont la caution bonheur de cet appel d’offres.

9 – Une concurrence crédible à la Premier League

Longtemps considérée comme la cinquième roue du carrosse européen, la Ligue 1 est désormais au même niveau que la Premier League. Quoi, l’argument de vente de la faiblesse française en coupe d’Europe ne tient plus ? Qu’importe, l’Hexagone peut se targuer de jouer au jeu des sept différences avec le plus grand championnat du monde, puisque Lyon a le même propriétaire que Crystal Palace, Strasbourg est devenu cet été l’antichambre de Chelsea au même titre que Lorient pour Bournemouth. Bientôt, c’est l’OGC Nice qui pourrait avoir un lien de parenté avec Manchester United sous la houlette d’INEOS. Si les diffuseurs préfèrent toujours la Premier League, qu’ils observent le banc du Stade rennais pour apercevoir le vrai Pep.

10 – L’éventuelle dernière saison de Kylian Mbappé au PSG

Le pays des frères Lumière est aussi celui des téléfilms. Avec l’attaquant du Paris Saint-Germain, on a le droit à un feuilleton permanent à propos de son avenir. Tantôt radieux sous les couleurs de la capitale, tantôt rêveur de la tunique blanche du Real Madrid, Kylian Mbappé est le personnage parfait du Jour où tout a basculé en rejouant des scènes mélodramatiques chaque été. La chaîne qui misera sur la Ligue 1 pourra peut-être même relancer Plus belle la vie en fonction de l’humeur du Kyks. En tout cas, une chose est sûre, demain lui appartient.

