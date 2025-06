Wendie Renard à l'Euro ? Réponse avec la liste définitive des Bleues

On prend les mêmes et on recommence.

Sur le plateau de TF1, Laurent Bonadei, sélectionneur de l’équipe de France féminine, vient de dévoiler sa liste de 23 joueuses qui l’accompagneront, du 2 au 27 juillet, en Suisse, pour disputer l’Euro 2025. Pour l’annonce, les choses ont été faites différemment de d’habitude : ce sont les joueurs de l’équipe de France masculine, qui, dans une vidéo, ont convoqués celles qui porteront le maillot français.

Un seul changement depuis la dernière liste

Laurent Bonadei avait convoqué 24 joueuses le 22 mai dernier pour disputer deux matchs de Ligue des nations. Les deux rencontres ont été remportées, alors l’ex-adjoint de Hervé Renard a décidé de continuer sur sa lancée. Seule l’attaquante du Paris FC, Kessya Bussy, fait les frais du passage à 23, elle qui avait pourtant disputer 64 minutes contre l’Islande. L’occasion aussi de lever le voile sur un dernier suspense : les cadres Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali resteront à la maison.

𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗹’𝗘𝗨𝗥𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟱 🗣️🇨🇭 La liste des Bleues annoncée par … nos Bleus 🎙️💙 RDV du 2 au 27 juillet pour vibrer tout l’été sur @TF1 🔥#FiersdetreBleues pic.twitter.com/WxSCytzzYY — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) June 5, 2025

La liste complète :

Gardiennes : Justine Lerond, Pauline Peyraud-Magnin, Constance Picaud.

Défenseures : Selma Bacha, Lou Bogaert, Elisa De Almeida, Maelle Lakrar, Griedge Mbock, Melween N’Dongala, Thiniba Samoura, Alice Sombath.

Milieux : Sandy Baltimore, Grace Geyoro, Oriane Jean-François, Sakina Karchaoui, Amel Majri, Sandie Toletti.

Attaquantes : Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani, Kelly Gago, Marie-Antoinette Katoto, Melvine Malard, Clara Mateo.

Delphine Cascarino devrait manquer le début de la préparation