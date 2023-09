Paris ne prendra pas de risque avec la cheville de Mbappé

Pas de risque pour Mbappé.

Touché à la cheville gauche lors du Classique face à Marseille, Kylian Mbappé pourrait bien rester au repos, et être exempté du match face à Clermont samedi. Avant la Ligue des champions et un match qui peut mettre les Parisiens en bonne position dans la course aux huitièmes, face à Newcastle mercredi, le club de la capitale ne prendra aucun risque, selon les informations de L’Équipe.

Si le média indique qu’un nouveau point sera fait vendredi, la tendance semble plus à un forfait. Récemment critiquée pour sa piètre qualité, la pelouse du stade Gabriel-Montpied de Clermont n’étant certainement pas le terrain idoine pour remettre sur pied une cheville. L’occasion, de nouveau, pour les attaquants parisiens d’apprendre à jouer ensemble sans le capitaine de l’équipe de France.

Montpied, bon œil.