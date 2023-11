On sait où se jouera le match Maccabi Haïfa-Rennes

Nemanja Matic au septième ciel.

Délocalisé en raison de l’impossibilité de jouer en Israël actuellement, le match de la cinquième journée de Ligue Europa entre Rennes et le Maccabi Haïfa a enfin un stade et une localité pour l’accueillir. Ce sera à Belgrade, en Serbie, au stade Rajko Mitić, ou Marakana pour les intimes. L’antre de l’Etoile Rouge sera toutefois à huis-clos, à l’image du match entre le Maccabi et Villarreal, disputé à Chypre. Un retour à la maison pour la recrue estivale rennaise Nemanja Matic, lequel a joué en jeunes à l’Etoile Rouge pendant quatre ans. La rencontre se déroulera le 30 novembre prochain à 18h45, alors que Rennes occupe actuellement la première place de son groupe et peut décrocher sa qualification pour les phases finales en l’emportant en Serbie.

En Europa League, Maccabi Haïfa / Stade Rennais F.C. se jouera à Belgrade en Serbie, au stade Rajko Mitić.#ToutDonner — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 16, 2023

Alors qu’il jouera, sur le papier, à l’extérieur, Rennes aura pourtant moins de kilomètres à parcourir que son adversaire pour atteindre Belgrade. Enfin respecté en Europe !

Rennes déroule contre le Maccabi Haïfa