On parle Olympico et tennis de table sur Twitch !

So Foot a désormais son émission Twitch hebdomadaire chaque lundi matin, Time to So Sport. Au programme : un gros débriefing du week-end footballistique mais pas que !

Au menu aujourd’hui : la victoire in extremis de l’OM à Lyon, le Top 14, les Carlos Alcaraz qui brillent partout, Remco Evenepoel, la NBA et même du tennis de table… Rendez-vous tout de suite sur notre chaîne So What !

Échange virulent entre Anthony Lopes et des supporters