Gérald Baticle : « On ne peut que reconnaître notre défaite »

Et 1 et 2 et 3-0.

Après la lourde défaite contre les Allemands en demi-finale de l’Euro espoirs, le sélectionneur Gérald Baticle n’a pas pu faire autrement que de reconnaître la supériorité de la clique de Nick Woltemade. « On est triste d’être éliminé, mais on est tombé sur une très belle équipe allemande qui a su exploiter nos deux premières erreurs et est bien rentrée dans le match, déplorait l’ancien coach d’Angers. Sur l’ensemble du match, on ne peut que reconnaître notre défaite et leur souhaiter une belle finale. Même si je vous dis qu’on est triste et qu’on a le sentiment qu’on avait les moyens d’aller plus loin. »

« J’espère que ça va permettre à nos jeunes joueurs de grandir »

Sans les Kalimuendo, Akliouche et compagnie, les Bleuets auront cru en leurs chances de finale pendant huit petites minutes seulement. Et l’ancien Lyonnais en est conscient, sans oublier le joli parcours de ses poulains. « Oui, le bilan est positif, même si au moment où je vous parle, on est animé par la déception, poursuit-il. Mais avec un petit peu de recul, on est obligé de mettre en avant le travail effectué et la qualité du groupe, la qualité du jeu qui a été mis en place, la qualité du mental qu’on a retrouvé avec beaucoup de panache dans nos matches, replace celui qui vient tout juste d’être prolongé. J’espère que ça va permettre à nos jeunes joueurs de grandir à travers ce tournoi. »

Maintenant, repos, devant un joli Allemagne-Angleterre, samedi prochain.

