  • France
  • Olympique de Marseille

Roberto De Zerbi reconnaît son erreur après son expulsion contre le PSG

SF
Roberto De Zerbi reconnaît son erreur après son expulsion contre le PSG

Colère avouée, colère à moitié sanctionnée.

Pas besoin de slow motion ni de VAR pour comprendre que Roberto De Zerbi a mordu sa chique ce lundi soir. Expulsé dans le money time du Classique remporté par l’OM contre le PSG (1-0), l’entraîneur italien a admis, ce jeudi en conférence de presse, avoir perdu ses nerfs. Pas d’insultes à l’arbitre, assure-t-il, mais des gestes trop appuyés, trop véhéments, trop lui.

Un premier rouge en carrière

Suspendu pour un seul match, à Strasbourg en ouverture de la 6e journée ce vendredi, De Zerbi s’en tire avec ce qui ressemble davantage à un rappel à l’ordre qu’à une sanction lourde.« Ça me déplaît beaucoup. J’ai commis une erreur, pas dans mes mots, mais dans mes mouvements, a reconnu le coach marseillais. J’avais encore Madrid en tête. Et à ce moment-là, j’ai vu la faute de Hakimi et, même s’il a touché le ballon, je pense qu’il y avait quand même faute. »

Son adjoint Andrea Maldera prendra donc place sur le banc vendredi soir. « J’ai une confiance totale en lui », a insisté De Zerbi. Traduction : le bouillant technicien regardera des tribunes, bras croisés, pendant que son double tentera de canaliser la tempête.

Quoique, ça risque d’être silencieux à la Meinau.

Pas de lourde sanction pour Roberto De Zerbi après OM-PSG

SF

