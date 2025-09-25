Roberto De Zerbi reconnaît son erreur après son expulsion contre le PSG

Colère avouée, colère à moitié sanctionnée.

Pas besoin de slow motion ni de VAR pour comprendre que Roberto De Zerbi a mordu sa chique ce lundi soir. Expulsé dans le money time du Classique remporté par l’OM contre le PSG (1-0), l’entraîneur italien a admis, ce jeudi en conférence de presse, avoir perdu ses nerfs. Pas d’insultes à l’arbitre, assure-t-il, mais des gestes trop appuyés, trop véhéments, trop lui.

Un premier rouge en carrière

Suspendu pour un seul match, à Strasbourg en ouverture de la 6e journée ce vendredi, De Zerbi s’en tire avec ce qui ressemble davantage à un rappel à l’ordre qu’à une sanction lourde. « Ça me déplaît beaucoup. J’ai commis une erreur, pas dans mes mots, mais dans mes mouvements, a reconnu le coach marseillais. J’avais encore Madrid en tête. Et à ce moment-là, j’ai vu la faute de Hakimi et, même s’il a touché le ballon, je pense qu’il y avait quand même faute. »

Son adjoint Andrea Maldera prendra donc place sur le banc vendredi soir. « J’ai une confiance totale en lui », a insisté De Zerbi. Traduction : le bouillant technicien regardera des tribunes, bras croisés, pendant que son double tentera de canaliser la tempête.

Quoique, ça risque d’être silencieux à la Meinau.

Pas de lourde sanction pour Roberto De Zerbi après OM-PSG