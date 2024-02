Odsonne Édouard devient actionnaire de son club formateur

Le nouveau roi du 93.

Odsonne Édouard, joueur de Crystal Palace, a organisé ce jeudi soir un événement pour annoncer son entrée dans le capital du FC93. L’attaquant français, formé à Bobigny et au PSG, a annoncé sa grande ambition devant plusieurs personnalités locales présentes dans la salle Pablo Neruda. Le FC93 est le club où le buteur de 26 ans a fait ses débuts. Il a expliqué vouloir être très présent pour son club, mais pas seulement sur un plan financier. « Dès que je vais avoir du temps libre, on fera des évènements pour se rassembler et sensibiliser les joueurs. »

Les ambitions du joueur pour le club sont simples : « À travers cet investissement, on va pouvoir progresser et avoir des projets plus ambitieux comme celui de rejoindre l’élite, la Ligue 2, la Ligue 1, dans les dix ans. » Bobigny est actuellement cinquième de son groupe en N2, quatre points derrière le leader, l’AS Furiani. L’ancien Toulousain s’est engagé à investir plusieurs millions d’euros sur plusieurs années pour voir grandir ce club qu’il souhaite voir devenir une référence dans le département.

Le Paris FC peut trembler.

