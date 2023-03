Noël Le Graët ovationné après ses adieux aux salariés de la FFF

Eh oui, il existe visiblement des personnes qui regrettent le départ de NLG.

Réuni pour statuer sur le cas de Corinne Diacre ce jeudi, le comex de la FFF en a profité pour saluer une dernière fois Noël Le Graët avant son départ définitif de l’instance. Les membres du comité directeur ont même interrompu leur réunion pour assister au discours du président démissionnaire. Une prise de parole décrite comme « pleine d’émotions », devant 200 personnes (dont les sélectionneurs Didier Deschamps et Sylvain Ripoll) et qui s’est terminée par une ovation de l’assemblée. L’homme de 81 ans a profité de sa dernière apparition à la FFF pour faire passer ses messages.

Comme le rapporte L’Équipe, Le Graët a expliqué avoir « passé les meilleures années de sa vie à la FFF » et être triste de devoir partir. Plus troublant, il assure vouloir se battre pour sa défense face aux nombreuses polémiques des dernières semaines. Il souhaite notamment laver son honneur et faire annuler le rapport pourtant accablant de l’audit mené par le ministère des Sports. Une preuve de plus du déni de l’ancien boss du foot français face à sa situation.

Quoi qu’il en soit, cette dernière apparition signe son départ vers de nouvelles fonctions à la FIFA, sous les ordres d’un Gianni Infantino, toujours dans les bons coups.

