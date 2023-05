Niort pourrait être relégué en National dès ce samedi

La fin pour de bon à Niort ?

Embourbés dans une saison cauchemar, les Chamois pourraient voir leur sort être scellé définitivement dès ce samedi. Pour que la relégation niortaise soit officielle ce week-end, il faudrait un concours de circonstances : Metz doit venir s’imposer à René-Gaillard, Annecy doit l’emporter à Dijon, ainsi que Valenciennes à Nîmes. En cas de nul ou de victoire, Niort conserverait un infime espoir de miracle pour les quatre dernières journées, même si tout porte à croire que le National attend les hommes de Bernard Simondi.

Si la situation sportive est très difficile depuis plusieurs mois – le club a eu 5 entraîneurs différents au total cette saison -, les remous en interne n’arrangent rien. Ce qu’a confirmé à demi-mot Simondi en conférence de presse avant de recevoir les Grenats : « On ne peut pas se satisfaire de la situation et de ce climat qui est en rapport avec les résultats que l’on obtient. On est dans une ambiance contrastée. À la fois, il y a le plaisir de rencontrer des équipes du haut du tableau, avec un match qui reste important et qui reste une lueur vers ce qui est le football de haut niveau, et il y a ce qu’on accomplit depuis plusieurs semaines et qui nous laisse en bas, dans une situation compliquée. »

Et le record de longévité n’y changera rien.

À en perdre le Niort