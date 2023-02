Nicollin : « Je ne me vois pas assis en tribunes à boire des coupes de champagne »

Une vieille habitude de famille.

Souvent présent aux côtés de ses entraîneurs au bord du terrain lors des matchs, Laurent Nicollin a été interrogé par le journal L’Équipe sur cette habitude. « Inconsciemment, ça doit me rassurer. Je trouve que c’est mon rôle. Je ne me vois pas assis en tribunes à boire des coupes de champagne pendant le match. Même si vous êtes plus exposé du coup… C’est peut-être plus une échappatoire, un lieu de refuge pour évacuer la pression, que pour vouloir faire du mal ou dire des choses qui dépassent la pensée », explique le président montpelliérain, dont le père avait déjà cette manie lors des matchs.

Le week-end dernier, Luis Campos, directeur sportif du PSG, était descendu au bord de la pelouse pendant le match contre Lille, et s’était montré véhément auprès du corps arbitral. « S’il est dans les clous, c’est qu’il avait le droit d’être où il était. Je n’ai pas à faire de commentaires sur ce qu’a fait Luis Campos. Il aurait pu être en tribunes et crier pareil. C’est parce que c’est Paris que ça fait parler. C’est aux délégués, à la Ligue et au quatrième arbitre d’interpréter si une situation ne leur a pas plu », a réagi Nicollin à cette situation, qui avait beaucoup fait parler.

Luis Campos fera-t-il la même chose au Vélodrome ? Réponse ce dimanche.