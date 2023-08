Nice bute sur Lorient

Lorient 1-1 Nice

Buts : Doucouré (77e) pour les Merlus // Guessand (64e) pour les Aiglons

L’envol des Aiglons devra encore attendre.

Globalement dominateur, Nice n’est pas parvenu à se défaire de Lorient (1-1). Gaëtan Laborde est le premier à menacer de la tête, mais sans trouver le cadre (4e). Bamba Dieng répond d’une volée envoyée en tribunes (12e), mais le rythme de la partie peine terriblement à s’élever. Un dernier coup franc juste à côté de Laborde (45e+1) et les deux formations peuvent retourner se mettre au frais un petit quart d’heure.

Une mi-temps qui fait du bien aux Aiglons, menaçants par Khéphren Thuram en angle fermé (49e) ou Youssouf Ndayishimiye sur corner (50e), mais sans réussite. Une rencontre finalement débloquée après un duel aérien entre Yvon Mvogo et Pablo Rosario : M. Ben El Hadj estime qu’il n’y a pas faute sur le portier et cela profite à Evann Guessand (0-1, 64e). Le plus dur de fait ? Pas vraiment : lancé plein axe, Siriné Doucouré file égaliser sur la première frappe cadrée lorientaise (1-1, 77e), quand Marcin Bulka doit encore s’employer devant Théo Le Bris (80e). Thuram ne peut rien y faire (90e), Nice doit se contenter d’un deuxième match nul en deux journées.

Rien ne sert de courir, paraît-il.

Lorient (3-4-3) : Mvogo – Meité (Le Bris, 57e), Laporte, Talbi – Kalulu, Abergel, Makengo (Kroupi, 71e), Le Goff (Yongwa, 57e) – Faivre, Dieng (Doucouré, 71e), Ponceau (Innocent, 86e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Nice (4-3-3) : Bulka – Atal, Rosario, Dante, Bard – Sanson (Boudaoui, 78e), Ndayishimiye, Thuram – Laborde (Brahimi, 88e), Guessand (Moffi, 83e), Diop. Entraîneur : Francesco Farioli.