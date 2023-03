N’Golo Kanté enfin prêt à retrouver les terrains

Un retour que l’on n’espérait plus.

Absent des terrains depuis la mi-août et une grave blessure musculaire aux ischio-jambiers, N’Golo Kanté est plus proche que jamais de faire son retour. D’après les informations de L’Équipe, le champion du monde 2018 va valider la dernière étape nécessaire à son retour à la compétition en reprenant l’entraînement collectif avec ses partenaires de Chelsea ce lundi. Selon le quotidien, il pourrait même être intégré au groupe retenu par le coach Graham Potter pour le match retour des 8es de finale de la Ligue des champions contre Dortmund ce mardi.

Reece James trains ahead of Borussia Dortmund | Reece James, N’Golo Kante and Christian Pulisic were all out on the training pitch on Monday ahead of Chelsea’s huge Champions League tie with Borussia Dortmund. https://t.co/bHKF3X236m

