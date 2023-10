Neymar plante son premier pion avec Al-Hilal

Logique de voir Neymar en forme : le carnaval de Rio n’est que dans cinq mois.

Débarqué au Qatar il y a un peu plus d’un mois, Neymar n’a pas trainé pour débloquer son compteur en Ligue des champions asiatique. Plutôt tendu pour ses grands débuts dans la compétition il y a quinze jours, le Brésilien, d’une belle praline croisée du gauche, a planté son tout premier pion depuis son arrivée au Moyen-Orient.

NEYMAR SCORES HIS FIRST AFC CHAMPIONS LEAGUE GOAL. 🔥 pic.twitter.com/SmSP0DwfCY — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 3, 2023

En plus de l’ancien Parisien, Saleh Al-Shehri et Aleksandar Mitrović ont également trouvé le chemin des filets adverses, permettant à Al-Hilal de s’imposer facilement sur la pelouse des Iraniens de Nassaji Mazandaran (3-0). Avec ce succès, les Bleu et Blanc occupent désormais la tête de leur groupe.

Les doigts dans le Ney.

Neymar a quelque chose à dire sur l'état des pelouses en Iran