Le vilain geste de Neymar pour ses débuts en Ligue des champions asiatique

Pas sûr que ça se passe mieux dans cette Ligue des champions non plus…

Pour ses premiers pas en Ligue des champions asiatique, Neymar s’attendait certainement à de meilleurs débuts. Tenu en échec par les Ouzbeks de Navbahor Namangan (1-1), mais miraculé avec un but égalisateur à la 100e minute, Al-Hilal n’a pas connu l’entrée en matière espérée. Pourtant, les nouvelles coqueluches des supporters étaient bien alignées d’entrée, avec Malcom, Mitrovic ou encore Ruben Neves dans le onze de départ (Kalidou Koulibaly et Sergej Minlinkovic-Savic n’étant pas sélectionnés pour le match en raison des quotas de joueurs étrangers). Présent sur le pré pendant l’intégralité de la rencontre, Neymar n’a pas brillé, loin de là.

What is wrong with Neymar?? what a disgusting human being pic.twitter.com/0aVVnpI3wp

— Mindyourbusiness (@urgirlalexx) September 18, 2023