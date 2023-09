Nemanja Radonjić en feu avec le Torino

Ça va laisser des regrets aux Marseillais.

L’ancien attaquant de l’OM, Nemanja Radonjić, s’est distingué ce lundi soir en inscrivant un doublé avec le Torino sur la pelouse de la Salernitana (0-3). Pour rappel, le joueur serbe était resté sous contrat pendant cinq ans avec les Phocéens, mais prêté successivement au Hertha, à Benfica et au Torino, et a rejoint définitivement le club piémontais cet été. L’attaquant serbe a d’abord ouvert la marque à la 41e minute d’une frappe enroulée avant de doubler la mise à la 50e d’un tir du pied gauche. Il aurait même pu inscrire un triplé si la VAR n’avait pas annulé son but pour hors-jeu à la 58e minute. L’attaquant de 27 ans réalise en tout cas un bon début de saison, ayant déjà inscrit trois buts en quatre matchs de championnat.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA 🤩 Quelle performance de Nemanja Radonjic, auteur d'un incroyable doublé sur la pelouse de la Salernitana ! 🔥 Le Torino s'impose 3-0 et l'ancien marseillais aurait même pu inscrire un triplé sans l'intervention de la VAR.https://t.co/F4klyHxfwm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 18, 2023

On appelle ça le syndrome Zambo-Anguissa.

