National : Nancy et Le Mans s'imposent, pas Boulogne-sur-Mer

Le carton de la 31e journée de National est pour… le leader du classement, évidement !

En déplacement à Orléans (cinquième), qui a tout de même sauvé l’honneur par Tommy Iva, Nancy a pulvérisé son adversaire (ouverture du score d’Oumar Sidibé, doublé de Jimmy Evans et but de Brandon Bokangu avant qu’Adrian Dabasse ne l’imite sur penalty) pour conserver quatre points d’avance sur Le Mans. Un dauphin qui a, de son côté, gagné à l’arraché à Valenciennes (neuvième) par l’intermédiaire d’Antoine Rabillard en fin de partie malgré l’expulsion de Samuel Yohou. Ce que Paris 13 Atlético (quinzième) n’a pas su faire à Nîmes (avant-dernier), le duel n’observant pas de tremblement de filet. Concarneau (sixième) a également fait parler la poudre en signant un score de Pastis en sa faveur, mais à domicile : QRM (douzième), qui a cru revenir dans le match grâce à une réalisation de Natanaël Bouekou, a en effet subi la foudre offensive des Bretons (pions de Stanislas Kielt, de Yoann Touzghar et de Baptiste Mouazan par deux fois) alors que Nohim Chibani a marqué contre son camp..

Le naufrage des Castelroussins

Pendant ce temps, Châteauroux (lanterne rouge) a coulé à Aubagne (septième) en une seule manche de tennis largement déséquilibrée : si Mathis Clairicia a fait mouche à deux reprises, son équipe a encaissé six goals en assez peu de temps (via Billal El Kaddouri, Mabrouk Rouaï et un Yassine Benhattab qui a triplé ou Djamal Berrabha). Grosse défaite, aussi, pour Bourg-en-Bresse (huitième) : Versailles (treizième) n’en a ainsi fait qu’une bouché, en comptant sur un doublé (encore un…) de Samy Baghdadi et un caramel de Freddy Mbemba. Enfin, si Villefranche Beaujolais (quatorzième) a partagé les points avec Boulogne-sur-Mer (troizième) en raison d’une égalisation d’Octave Joly répondant à Jean Vercruysse, Dijon (quatrième) s’est imposé à Sochaux (onzième) au bout d’une rencontre serrée (Jovany Ikanga et Hugo Vargas-Rios d’un côté, Martin Lecolier de l’autre).

Ça plante, en troisième division !

Aubagne 6-2 Châteauroux

Buts : El Kaddouri (32e), Rouaï (36e), Benhattab (42e et 56e et 88e) et Berrabha (84e) pour Aubagne // Clairicia (45e+1 et 51e) pour Châteauroux

Concarneau 5-1 QRM

Buts : Kielt (5e), Touzghar (11e), Mouazan (38e et 60e) pour Concarneau // Bouekou (19e) pour QRM

Nîmes 0-0 Paris 13 Atlético

Orléans 1-5 Nancy

Buts : Iva (70e) pour Orléans // Sidibé (14e), Evans (25e et 34e), Bokangu (63e) et Dabasse (81e, SP) pour Nancy

Sochaux 1-2 Dijon

Buts : Lecolier (45e+2) pour Sochaux // Ikanga (41e) et Vargas-Rios (51e) pour Dijon

Valenciennes 0-1 Le Mans

But : Rabillard (87e)

Versailles 3-0 Bourg-en-Bresse

Buts : Baghdadi (12e et 55e) et Mbemba (86e)

Villefranche Beaujolais 1-1 Boulogne-sur-Mer

Buts : Joly (65e) pour Villefranche Beaujolais // Vercruysse (49e) pour Boulogne-sur-Mer

Nancy, Boulogne et Le Mans jouent la montée en Ligue 2, Châteauroux gagne le droit de croire au maintien