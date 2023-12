National 1 : DAZN nouveau diffuseur

Prêt à payer pour regarder des amateurs ?

Après la Ligue 1, DAZN s’attaque à la troisième division française. Alors que les négociations sont toujours en cours pour la saison 2024-2025 entre la LFP et les diffuseurs, DAZN a annoncé son entrée sur le terrain du National 1. La plateforme de streaming proposera désormais deux affiches par week-end de la troisième division : une le vendredi soir dans le cadre du multiplex, et une le lundi soir en co-diffusion avec Canal +. La toute première rencontre diffusée se tiendra le 12 janvier et concerne l’affiche Red Star – Orléans.

La FFF informe que le match de l'Étoile Rouge comptant pour la 17ème journée de championnat face à Orléans sera retransmis sur DAZN le vendredi 12 janvier. ⤵️ — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) December 27, 2023

Un petit pas de plus vers la professionnalisation du N1 ?

