Naples : De Laurentiis vise la Ligue des champions après le Scudetto

La folie des grandeurs.

Sacré champion ce jeudi soir avec un nul obtenu face à l’Udinese (1-1), Naples jubile. À tel point que son président, Aurelio De Laurentiis, a pris le micro pour s’adresser au stade Diego-Armando-Maradona de la ville, où était retransmis le match sur écran géant : « Vous avez toujours dit “nous voulons gagner”, a d’abord clamé l’homme de 73 ans, avant de voir encore plus grand.Aujourd’hui, c’est l’aboutissement d’une attente qui a duré 33 ans. Quand je suis arrivé ici, j’ai dit qu’il faudrait dix ans pour aller en Europe. Promesse tenue en avance. Ensuite, que nous gagnerions le Scudetto dix ans plus tard, et nous avons de nouveau atteint cet objectif en avance. Maintenant, l’objectif est de gagner à nouveau et il ne nous manque que la Ligue des champions ! »

Éliminés en quarts de finale cette année par l’AC Milan, les Partenopei se verraient donc bien aller au bout dans les années à venir.

La folie napolitaine, vous connaissez ?

Le Napoli est champion d'Italie !