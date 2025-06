Feu vert de la DNCG pour Nancy

Qui s’y frotte ne s’y pique pas toujours.

Très redoutée par de nombreux clubs en cette fin de mois de juin, la DNCG n’aura pas effrayé l’AS Nancy Lorraine. Le club cher à Michel Platini a informé ce mardi soir avoir passé cette épreuve avec succès.

« Notre dossier a été validé et la montée en Ligue 2 est officiellement confirmée, indique l’ASNL, championne de N1 la saison passée. Le club est également autorisé à engager des indemnités de transfert, ce qui nous permettra de renforcer nos options de recrutement pour la saison à venir. »

Ce mardi 24 juin, l’AS Nancy Lorraine a été reçue par la DNCG pour présenter ses comptes 2024-2025, son budget prévisionnel pour la saison 2025-2026, ainsi que les ajustements financiers liés à son accession en @Ligue2BKT . Nous avons le plaisir de vous annoncer que cette… pic.twitter.com/Xh9KTf9B3j — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) June 24, 2025

Un retour au deuxième échelon français qui se fera dans un stade Marcel-Picot qui sonnera creux pendant plusieurs matchs, avec six rencontres à huis clos pour lancer la saison. « Nos avocats ont engagé des recours officiels, et nous informerons notre public dès qu’une décision sera rendue, explique le club. Aussi, le club travaille activement avec la Métropole du Grand Nancy, les forces de l’ordre et notre prestataire sécurité afin de renforcer la surveillance dans l’enceinte du stade. Nous espérons que ces mesures permettront à la Fédération Française de Football de réévaluer les sanctions prononcées. L’ASNL appelle l’ensemble de ses supporters à faire preuve de responsabilité afin de ne pas pénaliser le club à l’avenir. »

Les tribunes vides, c’est non.

