Porté par Pablo Barrios, l’Atlético reprend ses esprits contre Seattle

Seattle Sounders 1-3 Atlético de Madrid

Buts : Rusnák (51e) pour les Sounders // Barrios (11e et 56e) et Witsel (47e) pour les Colchoneros

L’Atlético se rebiffe.

Avec un Antoine Griezmann sur le banc, mais qui est tout de même entré pour sa 444e avec l’Atlético, les Colchoneros se sont imposés face aux Seattle Sounders (3-1) à l’occasion de leur deuxième match de poule dans ce Mondial des clubs. Avant le match entre le PSG et Botafogo, ils pointent désormais virtuellement à la troisième du groupe B, leurs adversaires sont bons derniers. Quatre jours après avoir été retournés par le PSG, les hommes Diego Simeone ont su relever la tête et réussir leur entame de match, avec un sacré but de Pablo Barrios, auteur d’une frappe sèche qui a heurté la barre avant de rentrer en guise d’apéritif (1-0, 11e). En tête jusqu’à la pause (1-0), les Espagnols auraient même pu doubler la mise, par l’intermédiaire d’Alexander Sørloth, puis d’un penalty finalement refusé.

💥 | QUEL BUT DE PABLO BARRIOS ! L’@Atleti ouvre le score après un très bon début de match ! Suivez la rencontre @Atleti 🆚 @SoundersFC gratuitement ici : https://t.co/kAQFrmIwIx ! 👈 pic.twitter.com/nKxOYg1yYP — DAZN France (@DAZN_FR) June 19, 2025

Mais dès le retour des vestiaires, Madrid a finalement fait le break. Robin Le Normand a astucieusement remis à Axel Witsel, après que Marcos Llorente ait vu sa frappe s’écraser sur le barre, et le Belge s’est offert son premier but depuis plus d’un an (2-0, 47e). Sauf que, dans la foulée, les Américains ont profité d’une défense un peu trop laxiste des Madrilènes et vu Albert Rusnák réduire le score (2-1, 51e). Mais cette fois-ci, ces derniers ont décidé de ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Suite à une longue touche mal dégagée, Barrios, encore lui, s’est retrouvé seul dans la surface pour alourdir le score et donner un peu d’air aux siens (3-1, 56e). Plus sérieux que dimanche dernier, les protégés de Diego Simeone auraient même pu alourdir le score sur une sublime demi-volée de Julián Álvarez qui a terminé sur la barre, mais ont finalement bien géré leur fin de match. Prochaine rencontre lundi prochain à 21h face à Botafogo.

On avait activé le mode grosse frappe côté Madrid ce soir !

