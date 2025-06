Monaco pioche encore dans le dossier Pogba mais n’abdique pas

Viendra, viendra pas…

Plus aperçu sur un terrain depuis le 3 septembre 2023, des suites d’une suspension de 18 mois et d’un contrôle positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA), Paul Pogba pourrait bientôt faire son retour du côté de la Ligue 1 et plus particulièrement de l’AS Monaco. En effet, le joueur et le club monégasque auraient entrepris des discussions assez sérieuses pour la venue du champion du monde 2018 en Principauté.

Selon L’Équipe, les bruits de couloir rapportent des échanges concrets sur un contrat de deux ans. Toutefois, les deux parties « n’étaient pas d’accord sur les chiffres » aux dernières nouvelles. L’alléchante idée de la venue du milieu de terrain bloque donc encore, mais pourrait se décanter comme souvent par une histoire de sous. En espérant tout de même revoir ses dribbles chaloupés et ses transversales sur une pelouse dans un avenir proche (coucou le mondial 2026), si possible dans l’Hexagone.

L’AS Monaco va-t-elle piocher dans ses réserves pour convaincre l’international ?

